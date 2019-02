Allevatore tenta di darsi fuoco in Campidoglio

(credits: Mauro Antonini /Facebook)

"Adesso in Campidoglio un allevatore di cavalli ha tentato di darsi fuoco davanti ai miei occhi". Lo denuncia su Facebook Mauro Antonini, responsabile del Lazio di CasaPound, postando anche una serie di foto dell'accaduto.

"Era in preda alla disperazione visto che probabilmente perderà tutto: la giunta Raggi non ha rinnovato le concessioni per la gestione dell'ippodromo della Capannelle - spiega Antonini -. Praticamente i grillini bloccheranno un indotto di migliaia di lavoratori e che garantisce una vita dignitosa a migliaia di famiglie. CasaPound Italia è al loro fianco in questa battaglia!".