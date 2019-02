Morto il giornalista Emilio Randacio

(Foto da Twitter)

Addio a Emilio Randacio, giornalista de 'La Stampa' morto nella notte a Milano. I vigili del fuoco lo hanno trovato senza vita nella sua abitazione dopo essere stati avvisati dai colleghi preoccupati di non vederlo in tribunale e di non riuscire a mettersi in contatto con lui. Forse un malore la causa del decesso.

Cronista di giudiziaria, Randacio ha scritto anche per 'la Voce', 'Avvenire' e 'la Repubblica'. Ligure di Albisola, aveva 50 anni. Numerose le inchieste e gli scoop che portano la sua firma. Nel 2008 è uscito un suo libro sui servizi segreti: ''Una vita da spia'.