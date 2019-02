Latte, Salvini: "Passi avanti nella trattativa"

Latte, passi in avanti nella trattativa. In cinque ore di confronto al Viminale le parti si sono avvicinate. Sabato il tavolo sarà trasferito in Sardegna alla presenza del ministro Gianmarco Centinaio. Domenica, sull'isola, ci sarà Matteo Salvini. ''Sono felice di aver passato la giornata di San Valentino in mezzo ai lavoratori e ai produttori. Le parti si sono avvicinate, il governo ha già messo a disposizione soldi e la possibilità di approvare un decreto urgente, contiamo che entro poco tempo la produzione riprenda e strade, stalle e aziende ritrovino la serenità'', ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno.

"Non abbiamo raggiunto l'accordo, ma il tavolo è rimasto aperto. Sabato e domenica viene (in Sardegna, ndr) il ministro Centinaio. Adesso tentano di mediare con la controparte per chiudere l'accordo", è l'aggiornamento via Whatsapp tra i pastori, le organizzazioni di categoria e gli industriali del latte con il ministro degli Interni e dell'Agricoltura. I pastori presenti hanno lanciato sui gruppi l'esito del tavolo ministeriale per informare i colleghi, ma avvertono: "Dobbiamo mantenere i presidi fino a sabato e domenica. Siamo stanchissimi. Non c'è stato verso: sembrava chiusa - dice il messaggio audio - poi ad un certo punto si è bloccata. Adesso vediamo cosa fanno i ministri, che comunque sono stati molto bravi. Tenete la gente calma non sbagliamo adesso", conclude il messaggio.

"I pastori e gli agricoltori italiani sono una forza motrice della nostra economia e del nostro prezioso made in Italy. Oggi rispondiamo concretamente alle loro istanze con un decreto legge che stanzia 20 milioni di euro per superare la cosiddetta 'crisi del prezzo' del latte ovino e riparare ai danni causati dalle gelate in Puglia'', comunicano i deputati e le deputate del Movimento 5 stelle in commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati. Questi problemi, si sottolinea in una nota, ''non riguardano pochi cittadini, ma migliaia di imprese e aziende agricole che meritano di essere valorizzate e sostenute dopo anni di assenza da parte delle istituzioni''. ''Siamo al lavoro, anche alla Camera, per affiancare misure strutturali a questo primo importante intervento'', si spiega. Il presidente della commissione Agricoltura di Montecitorio, Filippo Gallinella, sarà in Sardegna nei prossimi giorni, e lunedì 18 sarà il sottosegretario del M5s alle Politiche agricole, Alessandra Pesce, a incontrare gli allevatori per confrontarsi con loro sulle misure in cantiere. Quanto al settore olivicolo, la prossima settimana ci sarà un tavolo di confronto tra il vicepremier, Luigi Di Maio, e i frantoiani. ''Nessuno deve rimanere indietro, è il nostro motto'' sottolineano i deputati del Movimento 5 stelle. ''Che vale ancor più se si tratta di chi crea valore e benessere con prodotti di qualità conosciuti e apprezzati in tutto il mondo'', concludono.

In precedenza Salvini aveva detto: "Il latte deve passare da 60 centesimi a un euro al litro, non mi alzo dal tavolo finché non si arriva a questo''. L'aumento del prezzo del latte di pecora, proposto al tavolo convocato al Viminale, di +10 centesimi per un prezzo di 70 centesimi al litro quindi, secondo quanto appreso da fonti partecipanti all'incontro, con l'auspicio che con il ritiro delle forme di pecorino entro 3-4 mesi si alzi ancora, non avrebbe soddisfatto i pastori. Il vicepremier avrebbe detto ai pastori: "E' chiaro che i benefici economici del ritiro dei 67mila quintali di pecorino in eccedenza ci metteranno 3-4 mesi e dunque il prezzo del latte di pecora può arrivare entro 3 mesi a 1 euro".

Nel frattempo l'Antitrust ha avviato un'istruttoria sui prezzi del latte ovino in Sardegna, nei confronti dei produttori di pecorino romano Dop.