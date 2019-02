Poliziotto trova in mare bottiglia con lettera d'amore

Immagine d'archivio (Fotogramma)

"Qualche giorno fa, al largo di Manarola, La Spezia, un poliziotto nota una bottiglia contenente un biglietto. La recupera e scopre che è una lettera d’amore indirizzata a una donna di nome Pina: “Eri tanto bella allora giovinetta, come ancor la sei ora; stampata nel volto avevi la dolcezza, come ancora adesso”. E' quanto si legge su un post pubblicato oggi sul profilo Facebook Agente Lisa che racconta la storia di un poliziotto dell’U.P.G.S.P. della Questura di La Spezia, il quale in mare ha trovato una bottiglia contenente un messaggio d’amore.

"Parole forse scritte da chi non è più tanto giovane e affidate al mare - rileva il post - Certo nell’era digitale in cui si affidano tutti i messaggi alle chat, ai social e agli sms, questo è un gesto di un certo effetto. Chissà se San Valentino può aiutarci a trovare la destinataria di questo originale messaggio d’amore. P.S. E anche con il vostro aiuto se mi date una mano a farlo girare", si chiede nel post.