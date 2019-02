Roma, dissequestrati 3 ristoranti in zona Pantheon

Immagine d'archivio (Fotogramma)

Nove assoluzioni e 3 ristoranti nella zona del Pantheon dissequestrati. Tra i nove imputati assolti c’è l'imprenditore calabrese Salvatore Lania ritenuto dall'accusa il vero proprietario del 'Faciolaro', della 'Rotonda' e del 'Barroccio', i 3 ristoranti in via dei Pastini, che erano stati sequestrati nel 2015 dagli uomini della Dia nell'ambito di un'operazione sulle infiltrazioni della 'ndrangheta a Roma. Gli imputati, che erano accusati di intestazione fittizia di beni per aver attribuito in modo artificioso ad altri soggetti la titolarità dei tre ristoranti e di un negozio di giocattoli, sono stati assolti con formula piena dai giudici della quarta sezione penale del tribunale.