Alla Sapienza primo 'cadaver lab' sul gomito

Immagine di repertorio (FOTOGRAMMA)

"Volevamo riportare alla Sapienza le lezioni sul cadavere". A sintetizzare così la due giorni in corso oggi e domani a Roma, in occasione della decima edizione del corso annuale di chirurgia del gomito 'Rome Elbow', è Giuseppe Giannicola, curatore dell'evento e dirigente medico del Policlinico Umberto I. Quella di quest'anno è infatti un'edizione speciale, la prima del 'Rome Elbow Cadaver-Lab'. "Un'iniziativa frutto di diversi mesi di lavoro. Alle lezioni - spiega all'AdnKronos Salute - assistono 150 iscritti, soprattutto giovani ortopedici, ma anche allievi di diverse scuole di specializzazione. La peculiarità è proprio il fatto di poter far lezione in aula su pezzi anatomici".

Il corso - "saranno utilizzati 18 pezzi anatomici" - si svolge presso l'Istituto di medicina legale (piazzale del Verano). "E' stato realizzato un collegamento audio-video tra la sala settoria in diretta con l'aula Gerin. Qui - dice l'esperto - due moderatori raccolgono su tablet le domande degli iscritti e ce le trasmettono in sala settoria. Nel corso della due giorni saranno trattati argomenti di base quali l'anatomia chirurgica del gomito, le principali vie di accesso e le tecniche di osteosintesi".

Il primo giorno ogni sessione 'hands-on' sarà anticipata da una breve lezione teorica introduttiva; successivamente gli istruttori in sala settoria si alterneranno in una dissezione sul preparato anatomico, commentando con tutti i discenti in aula il come e il perché di ogni gesto chirurgico.

Durante la seconda giornata di lavori, "36 partecipanti selezionati - continua Giannicola - avranno la possibilità di ripetere in prima persona in sala settoria quanto appreso in aula il giorno precedente, utilizzando i preparati anatomici sotto la guida e supervisione degli istruttori. Si tratta del primo evento di una serie. Perché - conclude l'esperto - è davvero importante riportare l'insegnamento sul cadavere nelle aule universitarie".