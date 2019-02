Avezzano, esplosione in un'abitazione

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Esplosione in un'abitazione di due piani ad Avezzano, nell'aquilano. Due le persone coinvolte che state estratte dalle macerie e portate in ospedale. A causare l'esplosione nella casa, che si trova in prossimità dello svincolo della superstrada ad Avezzano, potrebbe essere stata una fuga di gas. Nella palazzina vive una famiglia di tre persone ma sembra che al momento dell'esplosione, poco dopo le nove del mattino, fossero presenti in casa solo le due persone estratte dalle macerie.