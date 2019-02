'Ndrangheta, catturato latitante Francesco Strangio

Carabinieri dello Squadrone Cacciatori (Fotogramma)

E' stato catturato questa notte dai carabinieri di Reggio Calabria e Cosenza Francesco Strangio, pericoloso latitante della 'ndrangheta. L’uomo, in fuga da un anno, è stato rintracciato a Rose, piccolo comune del cosentino in un appartamento all’ultimo piano di un condominio del centro abitato. Pluripregiudicato ritenuto contiguo alla cosca Strangio-Janchi di San Luca, Strangio deve scontare 14 anni per narcotraffico internazionale, per aver negoziato e gestito l’importazione di ingenti quantità di cocaina dal Sudamerica. Nell’operazione sono stati impiegati anche i carabinieri dello Squadrone Cacciatori di Vibo Valentia.

"Grazie alle Forze dell’Ordine, che ogni giorno ci fanno essere orgogliosi di loro - le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini - Lo scorso Ferragosto avevamo organizzato proprio a San Luca il Comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica: volevamo mostrare a tutti che lo Stato c’è e non molla. L’arresto di questo criminale ne è la conferma. Non ci fermeremo qui".