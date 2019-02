Ragazzo accoltellato, chiuso locale a Roma

(Fotogramma)

Dopo la chiusura del Qube e del pub all’Axa, il primo in seguito all'investimento di due buttafuori senegalesi dopo una lite e il secondo dopo la sparatoria in cui è rimasto ferito Manuel Bortuzzo, ora tocca a un altro locale che nei giorni scorsi è stato al centro di fatti di cronaca. Si tratta del 'Notorious' nella zona di Piazza Barberini, dove la scorsa settimana sono intervenuti i poliziotti del commissariato Castro Pretorio e del Reparto Volanti dopo che un giovane è stato accoltellato da due ragazzi poi fermati. Il questore Guido Marino ha disposto la sospensione della licenza e la chiusura del locale per 10 giorni, ex articolo 100 del T.U.L.P.S.