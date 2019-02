Auto fuori strada, muore 19enne

Tragedia in provincia di Treviso. Alle 5.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mura a Merlengo per un'auto finita fuori strada: un morto e due feriti il tragico bilancio dell'incidente. La squadra dei pompieri accorsa da Treviso ha estratto il conducente della Mercedes classe A rimasto incastrato nella vettura rovesciata. Purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico ha dovuto dichiarare la morte del 19enne. Altri due passeggeri venuti fuori da soli sono stati presi in cura dal personale del suem 118, stabilizzati e trasferiti in ospedale. La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.