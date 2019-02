Immagine di repertorio (Fotogramma)

Notte di disordini a Ferrara: un gruppo di nigeriani ha rovesciato cassonetti, creato disordini, accerchiato i carabinieri. "Roba da matti. Grazie alle Forze dell’Ordine. Sarò presto in città per mettere un po' di cose a posto" ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Poi, via Facebook, Salvini ha pubblicato un video girato subito dopo i disordini in cui si vedono diversi cassonetti rovesciati per terra: "non lo vedrete nei tigì, diffondetelo voi in rete - scrive il titolare del Viminale -. Video pazzesco, roba da matti! Notte di guerriglia a Ferrara: bande di nigeriani hanno rovesciato cassonetti, creato disordini, minacciato e accerchiato i Ccarabinieri. Grazie alle Forze dell’Ordine per la professionalità dimostrata, che ha evitato il peggio".