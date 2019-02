Cogne, muore sciatrice 13enne

(FOTOGRAMMA/IPA)

Una sciatrice di 13 anni, di nazionalità francese, è morta a Cogne, in Valle d'Aosta. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano.

I soccorritori sono arrivati sul posto dopo aver ricevuto la richiesta di soccorso per una sciatrice: la ragazzina, non cosciente, si trovava in un tratto impervio a bordo della pista di sci alpino di Cogne. Il medico non ha potuto fare altro che costatare il decesso della bambina. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto il Nucleo psicologi dell'emergenza per il supporto alla famiglia.