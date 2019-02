Inverno ko (per ora)

Foto di repertorio (Xinhua)

Non accenna ad attenuarsi la forte anomalia delle temperature che da giorni incombe sulla nostra Penisola. L'alta pressione nord africana ci ha prepotentemente introdotto in una sorta di Primavera anticipata mandando letteralmente in stato di shock la stagione invernale. Ma quanto durerà questa fase di caldo fuori stagione? Il team del sito www.iLMeteo.it ci comunica che esaminando i dati a nostra disposizione, notiamo che per altri 3-4 giorni almeno, l'alta pressione non avrà nessuna intenzione di liberare la nostra Penisola da questa sua prolungata egemonia. Tradotto in soldoni, almeno fino a tutta la giornata di venerdì 22 febbraio, la stabilità atmosferica non darà nessun segnale di cedimento.

Le uniche differenze si potranno registrare al Nord, nelle aree interne del Centro e sul medio ad alto Tirreno dove la mancanza di un adeguato ricambio dell'aria, favorirà lo sviluppo di nebbie e nubi basse che potranno inibire un ulteriore crescita dei termometri durante il giorno ma, al tempo stesso, potranno essere causa di un peggioramento della già poco salubre qualità dell'aria.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it invita a porre l’attenzione sul finire della settimana quando, l'anticiclone sub tropicale, potrebbe spingere il suo baricentro verso nord facendo così affluire aria molto fredda in direzione dell'Italia. Gioco forza, il clima, potrebbe gradualmente raffreddarsi e riprendere toni più consoni alla stagione. Le aree maggiormente coinvolte dai venti freddi, per altro di origine russo siberiana, saranno quelle del sud e del medio e basso Adriatico dove sono attese variazioni di temperatura anche di 8-10°C in meno. Ma il freddo si farà sentire anche sul resto del Paese specialmente di notte e in prima mattina con il ritorno delle gelate sulle pianure del Nord e nelle aree interne del centro come in Toscana e in Umbria.