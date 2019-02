Cattolici in piazza contro abusi e omosessualità nella Chiesa

(Fotogramma)

Cattolici in piazza contro gli abusi sessuali e l'omosessualità nella Chiesa. Una coalizione internazionale di laici cattolici, denominata 'Acies ordinata', schiererà simbolicamente, oggi dalle 14 alle 15 in piazza San Silvestro in centro a Roma, 100 persone che in piedi reciteranno il rosario o leggeranno testi della tradizione cattolica, dal Vangelo al catechismo. La manifestazione ha assunto il nome di 'Acies ordinata' "in onore - spiegano gli organizzatori all'Adnkronos - dell’appellativo che la tradizione della Chiesa riserva alla Madonna che sconfigge i suoi nemici".

La manifestazione si svolge alla vigilia del vertice dei presidenti delle Conferenze episcopali, che si apre il 21 febbraio alla presenza di papa Francesco, "un’occasione storica", affermano i promotori della manifestazione, per affrontare non solo il tema "degli abusi sessuali sui minori, ma il tema della corruzione morale, che comprende ogni violazione della legge divina e naturale, a cominciare dall’omosessualità". "La manifestazione - concludono i promotori - intende essere una professione pubblica di fede cattolica e un tentativo di abbattere, attraverso l’arma del silenzio, il muro del silenzio dei Pastori della Chiesa di fronte ad una crisi dottrinale e morale senza precedenti".

Dopo l’evento, alle ore 15.00 gli organizzatori di Acies ordinata terranno una conferenza stampa presso la adiacente Sala della Stampa Estera, in via dell’Umiltà 83. L'incontro, dal titolo 'Interrogativi sulla crisi morale della Chiesa cattolica', vedrà la partecipazione di rappresentanti di diverse realtà internazionali che si battono per la difesa della vita e della famiglia.

Previsti gli interventi di: John Smeaton (Gb), presidente della Society for the Protection of the Unborn Child; Michael Matt (Usa), direttore della rivista Remnant; Scott Schittl (Canada), rappresentante del portale LifeSiteNews; Julio Loredo (Perù), socio fondatore di Tradición y Acción por un Perú Mayor; Jean-Pierre Maugendre (Francia), presidente di Renaissance Catholique; Arkadiusz Stelmach (Polonia), vice-presidente dell’Istituto Piotr Skarga e Roberto de Mattei (Italia), presidente della Fondazione Lepanto. Modera l'incontro Giuseppe Rusconi.