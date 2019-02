Incendio a Ciampino, aperta indagine

(Fotogramma)

"E' in corso di ripresa l'operatività" dello scalo romano di Ciampino, "temporaneamente chiuso al traffico aereo, a causa di un principio di incendio". Lo comunica l'Enac, spiegando che la ripresa riguarda sia i voli di aviazione generale, sia alcuni di aviazione commerciale. L’Ente tuttavia "invita i passeggeri con voli in programma su Ciampino a contattare le compagnie aeree di riferimento e la società di gestione Aeroporti di Roma per verificare l'operatività dei propri voli". La procura di Roma aprirà un fascicolo di indagine per incendio colposo, mentre Aeroporti di Roma ha presentato una denuncia contro ignoti per incendio colposo o doloso e per ogni altra fattispecie di reato individuabile: à stato accertato infatti che il locale da dove si è originato il fumo era gestito dalla società esterna Ecofast.

Peraltro, sottolinea Adr, l’impianto elettrico dell'aeroporto risulta intatto e di conseguenza non può essere stato la causa del principio di incendio, che è stato spento in meno di un minuto grazie ai sistemi di allarme perfettamente funzionanti che hanno permesso l’immediata attivazione dei vigili del fuoco. Il gestore aeroportuale è dunque parte lesa rispetto a quanto accaduto

Il principio di incendio aveva provocato questa mattina, intorno alle 8, l'evacuazione e lo stop operativo allo scalo romano. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, mentre Adr spiegava che "a causa della presenza di fumo proveniente da una intercapedine nell’area interrata sottostante l'area Schengen, il terminal di Ciampino è stato evacuato a scopo precauzionale. Non si registra alcun problema per i passeggeri e per le infrastrutture" . Sette i voli dirottati su Fiumicino dallo scalo di Ciampino, bloccato fino alle 12 per la presenza di fumo.