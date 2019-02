Suora travolta e uccisa dalla sua auto

(Fotogramma/Ipa)

Grave incidente questo pomeriggio in una casa di riposo di Moncrivello, nel novarese, dove una suora è morta schiacciata dalla propria auto. Secondo una prima ricostruzione, la religiosa aveva posteggiato la vettura in leggera discesa, probabilmente senza freno a mano. Senza alcun blocco, la vettura avrebbe predo velocità travolgendola. Inutili tutti i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118, intervenuti sul posto. Per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto sono al lavoro i carabinieri.