Neonato muore dopo visita in ospedale, aperta inchiesta

(Fotogramma)

La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, per la morte, avvenuta alcune settimane fa poco dopo l'arrivo in ospedale, di un neonato che due giorni prima, a causa di una tosse persistente, era stato portato dai genitori al pronto soccorso di un ospedale torinese. Dopo averlo visitato, i medici avevano prescritto al piccolo un aerosol e lo avevano dimesso ma due giorni dopo il bimbo è morto. A fare luce sulle cause del decesso del bimbo sarà l'esito dell'autopsia eseguita nei giorni scorsi.

Il bambino, prima di essere portato dai genitori in ospedale la prima volta, era stato visitato dalla pediatra che aveva detto alla famiglia che, nel caso le condizioni fossero peggiorate, sarebbe stato opportuno portarlo al pronto soccorso. A causare il decesso potrebbe essere stata una polmonite, ma per maggiori certezze si attendono gli esiti dell'esame autoptico.