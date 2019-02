'Sgombero CasaPound non è priorità', Tria scrive a Raggi

(FOTOGRAMMA)

Il palazzo di via Napoleone III occupato da CasaPound non è a rischio crollo, né presenta particolari problemi sotto il profilo igienico e per questo "non rientra tra le priorità sul fronte sgomberi". E' la posizione espressa dal ministero dell'Economia, a quanto si apprende, in una lettera fatta pervenire dal Mef alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo la mozione approvata in Assemblea capitolina col voto favorevole del M5S.