Sgombero 'ghetto' Borgo Mezzanone, ruspe in arrivo

Sgombero della baraccopoli della ex pista di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia. Il 'ghetto' occupato dai migranti - vicino al centro di accoglienza richiedenti asilo (Cara) - viene sgomberato con l'intervento di carabinieri, polizia e Guardia di Finanza. Inoltre, secondo quanto si apprende, nell'operazione - denominata 'Law and Humanity' - è previsto l'utilizzo di ruspe, evidentemente per l'abbattimento di alcuni manufatti e solo per alcuni obiettivi specifici.

Il sequestro preventivo di alcuni immobili abusivi che venivano utilizzati per attività illecite è stato disposto dal gip del tribunale di Foggia, su richiesta della Procura. I reati per cui si procede vanno dall'occupazione abusiva di terreni pubblici al furto di energia elettrica fino a violazioni in materia ambientale con pregiudizio per la salute pubblica. Dalle indagini sono emerse altre e più gravi ipotesi di reato.