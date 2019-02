Formigoni condannato a 5 anni e 10 mesi

(Fotogramma)

L'ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, accusato di corruzione nell'ambito della vicenda dei presunti fondi neri della fondazione Maugeri, è stato condannato a 5 anni e 10 mesi dalla Corte di Cassazione. Il verdetto sarà notificato alla Procura generale di Milano per l'esecuzione della sentenza. Ridotta la pena per il 'Celeste': per lui il tribunale di Milano, lo scorso 19 settembre, aveva emesso in appello una condanna a 7 anni e mezzo di carcere.

I fatti al centro del processo risalgono al periodo tra il 1997 e il 2011, quando Formigoni era governatore. Secondo l'accusa, avrebbe fatto in modo, attraverso alcune delibere di Giunta, di favorire le due strutture sanitarie in cambio di favori personali, come le ormai famose vacanze in yacht con l’ex assessore alla Sanità Antonio Simone e il businessman Pierangelo Daccò. Questi ultimi sono usciti dal processo d’appello lo scorso anno, patteggiando la pena; per l'ex governatore, invece, la Procura ha respinto la richiesta.