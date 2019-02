Maxi tamponamento sull'A1, 15 feriti

Foto di repertorio (Fotogramma)

Maxi emergenza sull'Autostrada A1 all'altezza di Lodi per un grosso tamponamento al chilometro 39, tanto da costringere a chiudere il tratto tra Milano sud e Basso Lodigiano. E' intervenuto il 118 della sala operativa di Pavia. Al momento dell'incidente c'era molta nebbia sul tratto autostradale, riferisce l'Areu Lombardia.

Dalle prime ricostruzioni arrivate dai soccoritori presenti sul posto sembrerebbe ci siano stati diversi incidenti in un breve tratto di autostrada a causa della nebbia. Il bilancio è di 15 feriti, tutti prontamente soccorsi, di cui nessuno in condizioni gravi. Lo riferisce Autostrade per l'Italia in una nota.