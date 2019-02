Battisti chiede di commutare ergastolo in 30 anni

(Afp)

Cesare Battisti è "una persona completamente diversa" ed è stato l'unico tra tutti gli ex militanti dei Proletari armati per il comunismo, compresi i suoi coimputati, a essere condannato all'ergastolo. Lo scrive il difensore dell'ex terrorista, l'avvocato Davide Steccanella, in una delle tre memorie che accompagnano l'istanza depositata alla Corte d'Assise d'Appello di Milano con la quale richiede, tramite un incidente di esecuzione, che sia applicato l'accordo di estradizione Italia-Brasile che prevede la commutazione dell'ergastolo in una pena di 30 anni.

In particolare, secondo il legale, l'accordo con il Brasile sarebbe l'unico titolo valido di estradizione presente, anche perché il rimpatrio dell'ex terrorista dalla Bolivia non ha rispettato la procedura di espulsione prevista dalla legge boliviana, né per quanto riguarda i tre giorni da attendere per permettere il ricorso né per quanto riguarda l'invio dell'espulso nel 'paese d'origine', "che risultava pacificamente essere il Brasile", scrive Steccanella. Tra l'altro, sottolinea il difensore dell'ex Pac, in caso di commutazione dell'ergastolo in 30 anni, dalla pena dovrà essere "detratto quanto oggetto dei diversi provvedimenti di condono", e il periodo che Battisti ha già trascorso in carcere.

Steccanella ha anche posto l'accento sull'"esposizione mediatica" dell'arresto di Battisti, che ha visto il rincorrersi "di pubbliche dichiarazioni da parte di ministri dell'attuale esecutivo, che si sono espressi in termini di assoluta certezza, tanto sull'entità della pena che l'arrestato dovrà in concreto scontare, tanto sulle specifiche modalità penitenziarie". Per questo, spiega, secondo la difesa è necessaria una pronuncia chiara e definitiva sulla pena da parte dei giudici milanesi.