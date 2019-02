Bimbi derisi in classe, esposto in procura

(Fotogramma)

"Si è certamente trattato di un episodio di discriminazione. I genitori dei due bambini sono adesso con me e stiamo andando a depositare un esposto in procura. Saranno poi i magistrati a decidere, ma non è vero che i piccoli erano stati informati prima dell'esperimento, neanche gli altri docenti o il dirigente scolastico". Così l'avvocato Silvia Tomassoni all'Adnkronos al termine di un incontro con il dirigente scolastico della scuola elementare del folignate finita nella bufera dopo che un supplente ha deriso due fratellini di colore nelle loro rispettive classi.

"I bambini stamattina sono andati regolarmente a scuola, li hanno accompagnati i genitori. Ma sono molto scossi per l'accaduto, è una famiglia provata", ha continuato l'avvocato aggiungendo: "Non sappiamo cosa possa essere passato nella mente di questo insegnante, ma di certo un esperimento di questo tipo non si fa. Noi stiamo andando a denunciare tutto".