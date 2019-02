Divieto avvicinamento per stalker Ferilli

(Fotogramma /Ipa)

E' stato applicato il divieto di avvicinamento nei confronti di Carlo N., lo stalker di 68 anni che perseguitava Sabrina Ferilli da circa 10 anni. Per lui l’accusa è atti persecutori. L'uomo che inviava lettere a Ferilli e la seguiva, è stato sentito giovedì davanti al pm Maria Monteleone. In un caso inoltre, a quanto si è appreso, lo stalker ha cercato di fermare l'attrice prendendola per un braccio.

Il provvedimento è stato firmato dal gip Alessandro Arturi su richiesta del procuratore aggiunto Maria Monteleone e del sostituto Daniela Cento. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti dopo la denuncia dell'attrice, l'uomo le inviava lettere deliranti. In una aveva scritto: "Ho un mandato dei marziani per garantire la prosecuzione della razza umana".