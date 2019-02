Formigoni si costituisce in carcere

Formigoni arriva al carcere di Bollate (Fotogramma)

A quanto apprende l'Adnkronos, l'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni si sarebbe costituito nel carcere di Bollate. Stamattina il sostituto procuratore generale di Milano Antonio Lamanna aveva firmato l'ordine di esecuzione della pena per l'ex governatore della Lombardia condannato ieri in via definitiva dalla Cassazione a 5 anni e 10 mesi nel processo per il caso Maugeri-San Raffaele. La difesa di Formigoni, intanto, ha chiesto che l'ex governatore della Lombardia sconti la pena a casa.

"Sul piano umano dispiace, ma la giustizia deve andare avanti" ha detto l'ex sindaco di Milano, Marco Formentini all'Adnkronos commentando la vicenda. "Ho conosciuto Formigoni all'inizio degli anno Novanta, era un giovane molto impegnato - ha aggiunto -. Ha gestito bene la Regione Lombardia, poi non posso dire se ha fatto cose sbagliate. Questo spetta alla giustizia".