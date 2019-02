Sea Watch via da Catania

(Afp)

La nave Sea Watch 3 lascerà il porto di Catania alla volta di Marsiglia, dove sarà sottoposta a lavori di adeguamento alla normativa. Ne dà notizia la Guardia Costiera, che il 31 gennaio e il 1 febbraio aveva inviato a bordo militari specializzati in sicurezza della navigazione per una verifica tecnica sulle condizioni della nave. L'ispezione aveva consentito di rilevare "una serie di non conformità relative sia alla sicurezza della navigazione che al rispetto della normativa in materia di tutela dell’ambiente marino".

Nella giornata di ieri gli ispettori della Guardia Costiera di Catania - su indicazione dell’unità di prontezza a partire - si sono recati nuovamente a bordo della Sea Watch 3 verificando "il parziale ripristino delle non conformità accertate". Considerati terminati gli accertamenti di sicurezza e "a seguito di contatti intercorsi da parte del Comando generale con lo Stato di bandiera", la Guardia Costiera ha quindi permesso "la partenza dell'unità verso il porto di Marsiglia, dove la stessa sarà sottoposta ad ulteriori lavori per il completamento del processo di adeguamento alla normativa applicabile".