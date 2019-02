Conte d'Aragona: "Marella Agnelli colta e bellissima, una fuoriclasse"

Il conte Gelasio Gaetani dell'Aquila d'Aragona

''Marella Agnelli faceva parte della mia famiglia. Era un'amica d'infanzia di mia madre, Lorian Franchetti. Donna colta, bellissima, di grande eleganza e educazione. Una fuori classe come Lee Radziwill, la sorella di Jacky Kennedy, anche lei recentemente scomparsa, che frequentava a New York. Oggi non esistono più donne come lei. Un mondo in via d'estinzione, forse scomparso''. E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos Gelasio Gaetani Lovatelli dell'Aquila d'Aragona ricordando la figura di Marella Agnelli.

''Ero molto amico del figlio Edoardo. Fu proprio donna Marella a decidere che il figlio avrebbe studiato in una scuola inglese dei Parioli circondato soprattutto dai figli delle sue amiche più care. Ricordo le merende a casa dell'Avvocato in via XXIV Maggio quasi sempre a base di formaggi, le foto in bianco e nero che conservo gelosamente, in cui donna Marella amava ritrarmi accanto ai miei fratelli, Luca, Roffredo, Cristoforo. Con noi ricordo anche Margherita Agnelli, bellissima''.

Il conte d'Aragona, ex marito di Noemi Cinzano Marone (il nipote Giovanni ha sposato invece Ginevra Elkann) ha ricordato ancora la donna e la madre. ''Era affettuosissima con noi ragazzi e materna con il piccolo Edoardo che forse sentiva 'trascurato' dal padre. Amava organizzare gli incontri tra di noi. Ed era meravigliosa nell'invitarci a mangiare, e con quale insistenza, a stare sempre insieme. Aveva voluto, profondamente, che il figlio frequentasse Roma e i 'rampolli' della capitale, una città vitale, forse meno ingessata di Torino''.

Da anni Marella Agnelli si era trasferita a Marrakech. ''Un'esistenza aristocratica e raffinata - ha ricordato ancora il conte d'Aragona - Un paese, per il suo clima e i suoi paesaggi, molto vicino all'Italia. Del resto molta 'intellighentia' tra gli anni '60 e 70 si era trasferita lì. Basti pensare a Yves Saint Laurent e Pierre Bergè. Era malata da tempo, Marella Agnelli - ha proseguito - ma sempre circondata da persone meravigliose e soprattutto dai suoi nipoti adorati. Ginevra e mio nipote Giovanni erano spesso a Marrakech con i loro bambini''.