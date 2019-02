Maltempo, tre morti nel Lazio

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Tre morti nel Lazio. E poi tegole spazzate via nel centro di Roma e alberi caduti anche in provincia di Napoli. In mattinata, probabilmente a causa del forte vento che sta colpendo il Centro-sud, un pino è crollato su un'auto in via Maremmana, a Guidonia, in provincia di Roma. L'uomo a bordo della vettura, un romeno di circa 46 anni, è morto sul colpo. Sul posto la polizia locale di Guidonia per i rilievi e i vigili del fuoco. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Ad Alvito, in provincia di Frosinone, è invece crollato in via Colle Mattarino un muro alto due metri. Nel crollo sono rimasti coinvolti quattro pensionati: due di loro, un 71enne e un 73enne, sono morti. Gli altri due, un 76enne e un 70enne, sono rimasti feriti: il primo è stato trasportato in eliambulanza a Roma in codice rosso, mentre il secondo ha riportato lievi lesioni a un piede.

ALBERI CADUTI - Inoltre, nel Napoletano, sempre per la caduta di albero sradicato dal forte vento e finito sull'auto a bordo della quale viaggiavano, madre e figlio sono rimasti feriti a San Sebastiano al Vesuvio, in via Figliola. La donna ha riportato un trauma cranico mentre il figlio qualche escoriazione: entrambi sono stati portati all'Ospedale del Mare, le loro condizioni non sono gravi.

TEGOLA - Tornando nella Capitale, mentre passeggiava in via Frattina con la compagna, una tegola di plastica a causa del forte vento all'altezza del civico 84 si è staccata da uno stabile e ha colpito un uomo alla testa. E' accaduto ad un 50enne, dirigente alberghiero, che sanguinante è stato soccorso dall'ambulanza intervenuta sul posto per un incendio a via del Corso, altezza via in Lucina, dove al momento si trovano anche tre squadre di Vigili del Fuoco. "Non me lo sarei mai aspettato - ha commentato all'AdnKronos incredulo il 50enne - Pensavo fosse un calcinaccio".

VASI E PIANTE - L'ondata di maltempo e le forti raffiche di vento che da diverse ore stanno procurando disagi un po' colpiscono anche l'Abruzzo. A Campo Felice si è staccata la porzione di tetto della scuola di sci: un ragazzo è rimasto miracolosamente illeso riportando solamente alcune escoriazioni. A Sulmona sono cadute delle piante su alcune vetture in sosta; analoga situazione ad Avezzano. Disagi e alberi caduti anche a Lanciano (Chieti) e comuni limitrofi. A Magliano dei Marsi, vicino a L'Aquila, il vento ha provocato la rottura di un cavo elettrico. Molte le chiamate ai centralini dei Vigili del Fuoco.