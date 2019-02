Raffiche vento, incidente tra navi a Ischia

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Centro-sud colpito da fortissime raffiche di vento, mare mosso e problemi per alcune imbarcazioni. A Bari un mercantile in difficoltà davanti alla spiaggia di 'Pane e Pomodoro' per le raffiche di grecale, mentre nel porto di Ischia si è verificato un incidente tra due motonavi: una ha urtato contro la prua di una seconda imbarcazione. Nell'impatto nessuno è rimasto ferito. Sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto.

Inoltre, nel golfo di Napoli, sempre a causa del vento che rende il mare molto agitato e che sta causando mareggiate lungo le cose di Ischia e di Capri, sono sospese le corse veloci e anche molte corse dei traghetti.



Cancellate per avverse condizioni meteo le corse previste entro mezzogiorno dalle compagnie Caremar e Alilauro, molte anche le corse delle navi Medmar cancellate sulle tratte dai porti di Napoli e Pozzuoli per le isole Ischia e Procida.



La Protezione civile della Campania ha emanato un'allerta meteo in relazione al previsto abbassamento brusco delle temperature e al forte vento: a Napoli e a Benevento i sindaci Luigi de Magistris e Clemente Mastella hanno emanato un'ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, parchi e cimiteri.