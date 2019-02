Roma, fiamme in via del Corso

(AdnKronos)

Incendio all'ultimo piano di un palazzo in via del Corso, nel cuore di Roma. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco. Il rogo, dalle prime informazioni, sarebbe divampato all'interno del locale caldaie che si trova sul terrazzo.



Le fiamme hanno interessato una struttura, in stile veranda, all'altezza del civico 406. Odore di bruciato in tutta la zona. Sul posto anche un'ambulanza.

A seguito dell'intervento dei vigili del fuoco, la situazione nella via dello shopping nel cuore della Capitale torna alla normalità, dopo gli attimi di panico per l'incendio: la zona, inizialmente interdetta per consentire l'intervento, è stata riaperta.