Tajani: "Da anni Rotary segue con attenzione istituzioni europee"

Antonio Tajani al "Rotary4Europe" (Adnkronos)

"Il Rotary tradizionalmente si è sempre impiegato per spiegare ai propri associati l'importanza ed il valore dell'Unione Europea e anche cosa si può fare per migliorare l'Ue". E' stato il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a sottolineare così, parlando con l'Adnkronos, la sua presenza al Forum "Rotary4Europe" per il lancio del "Manifesto dei Rotariani Europei", promosso oggi a Roma dal Rotary Distretto 2080.

"E' tradizionale incontrarsi con i rotariani e con i giovani rotariani. E' da anni che seguo questo mondo perché questo mondo segue con particolare attenzione le istituzioni comunitarie" ha aggiunto Tajani sottolineando che il Forum si svolge alla vigilia delle elezioni europee, un aspetto "importante" secondo il presidente del Parlamento Europeo. Tajani ha infatti ricordato la campagna 'Stavolta Voto' promossa dal Parlamento Europeo per sollecitare i cittadini del'Ue a recarsi alle urne a maggio.