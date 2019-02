Troppo vento: domani a Roma chiusi parchi, ville e cimiteri

I danni al Verano (foto di Valeria Baglio, consigliera del Pd capitolino)

A Roma domani verranno chiusi per il vento parchi, ville storiche e cimiteri. "A seguito dell’Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale per le forti raffiche di vento intervenute nella giornata odierna ed estese, seppure con minore intensità, per la giornata di domani - riferisce in una nota il Campidoglio - la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha disposto con ordinanza sindacale, per domani, 24 febbraio, la chiusura di parchi, ville storiche e cimiteri di Roma Capitale. L'obiettivo è di garantire la riapertura in sicurezza".

"Il cimitero del Verano oggi appare come un luogo bombardato - scrive in una nota Valeria Baglio, consigliera del Pd capitolino - Sono venuti giù alberi che hanno danneggiato tombe e loculi. Nessuna ordinanza è stata preventivamente emessa dalla sindaca per interdire l'accesso al pubblico e per limitare i rischi corsi da visitatori". "L'ecatombe di alberi di quest'oggi è purtroppo dovuta alla drammatica assenza di fondi che Ama avrebbe dovuto ricevere per i servizi cimiteriali di cui circa 5 milioni per la manutenzione straordinaria nel 2018. Nonostante le rassicurazioni dell'assessore Lemmetti da noi ricevute anche di recente in commissione trasparenza - continua Baglio - sembra che di questi stanziamenti previsti dal contratto di servizio siglato da questa amministrazione ad Ama non è arrivato un euro. Oggi le conseguenze di questa grave negligenza da parte dell'amministrazione capitolina sono sotto gli occhi di tutti con la devastazione delle sepolture".