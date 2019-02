Accoltella i genitori: sono in gravi condizioni

(Fotogramma)

Ha accoltellato i genitori di 79 e 77 anni che sono riusciti però a scappare di casa attirando l'attenzione dei vicini. E' successo a Piumazzo, in provincia di Modena. A colpire i genitori la figlia di 35 anni. Il padre e la madre sono ora ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara e si trovano in terapia intensiva. Anche la figlia, in stato di choc, è in ospedale piantonata dai carabinieri. Ancora da chiarire il movente.