Pedofilia, in arrivo 'motu proprio' del Papa

(Fotogramma/Ipa)

E' in arrivo un nuovo Motu proprio del Papa ‘sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili’, per la prevenzione e il contrasto contro gli abusi "nella Curia romana e nello Stato della Città del Vaticano". Lo ha annunciato padre Federico Lombardi a conclusione del summit in Vaticano con i presidenti delle Conferenze episcopali di tutto il mondo. “E' in arrivo in un futuro ravvicinato e accompagnerà una nuova legge dello Stato della Città del Vaticano e le Linee guida per il Vicariato della Città del Vaticano sullo stesso argomento”, ha spiegato il coordinatore del summit.

Tempo "qualche settimana, un mese o due", ha detto ancora Lombardi nel corso del briefing nell'ultimo giorno di summit anti abusi in Vaticano, la Congregazione per la Dottrina della Fede pubblicherà un vademecum che aiuterà i vescovi del mondo a comprendere chiaramente i loro doveri e i loro compiti.

Inoltre, “nello spirito della comunione della Chiesa universale, il Papa ha manifestato l’intenzione di favorire la creazione di task forces di persone competenti per aiutare le conferenze episcopali e le diocesi che si trovino in difficoltà per affrontare i problemi e realizzare le iniziative per la protezione dei minori”, ha spiegato ancora.

Domani, ha aggiunto, "il Comitato organizzatore si incontrerà con i responsabili della Curia romana che hanno partecipato all’incontro, in modo da impostare fin d’ora il lavoro necessario per dare seguito, secondo il desiderio del Santo Padre, ai propositi e alle idee maturate nei giorni scorsi".