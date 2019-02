Raffiche a Roma, chiusi parchi e cimiteri

(AdnKronos)

Chiusi per il vento a Roma parchi, ville storiche e cimiteri. "A seguito dell'allertamento del sistema di Protezione civile regionale per le forti raffiche di vento" che hanno colpito la città nelle ultime ore ed "estese, seppure con minore intensità", alla giornata di domenica, "la sindaca di Roma Virginia Raggi ha disposto con una ordinanza" la "chiusura di parchi, ville storiche e cimiteri di Roma Capitale - riferisce in una nota il Campidoglio -. L'obiettivo è di garantire la riapertura in sicurezza".

Per quanto riguarda Colosseo e Foro Romano, oggi riaprono dopo la chiusura anticipata disposta a causa del maltempo e delle forti raffiche di vento sulla città. Rimane chiuso, invece, il Palatino anche se, si legge in un tweet del Parco archeologico del Colosseo, "la situazione potrebbe cambiare in base alle condizioni meteo".