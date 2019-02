Travolti in auto dalle onde, dispersi 3 giovani

(Foto VVFF)

Maltempo nel catanese. La violenta mareggiata che ha investito la frazione marinara di Santa Maria la Scala, sotto la Timpa di Acireale, avrebbe pesanti conseguenze. Le onde avrebbero infatti travolto un'auto, intorno alle 18.30, all'interno della quale ci sarebbero stati tre giovani, che al momento risultano dispersi. Si tratta di due ragazzi e una ragazza di età compresa tra i 21 e i 27 anni.

Secondo una prima ricostruzione, i tre giovani avevano preso un caffè insieme in un bar della zona e poi avevano deciso di fare quattro chiacchiere davanti al mare, dentro la loro auto. Stavano osservando la forza delle onde, quando una di queste avrebbe trascinato in acqua la vettura, una Fiat Panda di colore verde. L'auto era ferma sul molo. Alla scena avrebbe assistito qualcuno che ha allertato le forze dell'ordine. Carabinieri e ambulanze hanno raggiunto il porto di Santa Maria la Scala, ma nell'oscurità non sono riusciti fino a questo momento a intervenire.