A Venezia doppio volo dell'Angelo

(Fotogramma/Ipa)

Circa 23mila persone, secondo le forze dell'ordine, hanno assistito al Carnevale di Venezia. Il volo dell'Angelo ha raddoppiato lo spettacolo. Alle 11 dal campanile di San Marco si sono lanciate le due Marie dello scorso anno Erika Chia e Micol Rossi. Le due ragazze hanno spiccato il volo sotto lo sguardo di migliaia di persone accorse in città per l'occasione. Ad accogliere entrambe le ragazze, sul palco ispirato all'atmosfera lunare, progettato dallo scenografo della Fenice Massimo Checchetto, sono stati il Doge, le 12 Marie, il direttore artistico del Carnevale Marco Maccapani e le autorità cittadine.

Come ogni anno l’evento è stato preceduto dal Corteo del Doge, a cura del Cers, Consorzio europeo rievocazioni storiche, con oltre 250 figuranti in abiti storici provenienti dall'Italia e dall'estero, coordinati da Massimo Andreoli, con la partecipazione dell’associazione internazionale per il Carnevale di Venezia, associazione Amici del Carnevale di Venezia e il Gruppo storico 'Le Maschere di Mario del ‘700 veneziano'.

La giornata di festa è proseguita nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, con uno spettacolo dell'Ente del Turismo Cubano con ballerini e musicisti e il concorso la Maschera più bella del firmamento; alle 17 Lé Beuffon de Courmayeur, il Carnevale tipico di Courmayeur e dalle 17.30 musica dal vivo e dj set.

Imponente la macchina della sicurezza, che ha visto oggi impegnati 350 vigili, 200 operatori delle forze dell’ordine, 60 del comando provinciale dei vigili del fuoco, 120 stewards e operatori dedicati, 80 volontari di protezione civile, 40 unità del personale sanitario del Suem e della croce verde. Nella mattinata si sono registrati alcuni rallentamenti pedonali soprattutto nelle calli più strette e nelle vicinanze di piazza San Marco.