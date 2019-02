Agenti arrestati per corruzione, 4 tornano liberi

Immagine d'archivio (Fotogramma)

Sono tornati in libertà per decorrenza dei termini quattro dei sei agenti arrestati a giugno scorso accusati a vario titolo di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, corruzione nell'esercizio della funzione, accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione di segreti di ufficio. Alessandro Scarfò, Gianluca Famulari, Federico Rodio e Fabio Di Giovanni finirono al centro di un’inchiesta dei carabinieri del Nucleo Investigativo insieme a una funzionaria della Procura di Roma e ad altri due poliziotti.

Secondo i militari e gli agenti della Squadra Mobile scopo del sodalizio era offrire protezione fisica e informazioni a Carlo D’Aguano, titolare di bar e sale slot vicino alla camorra, in cambio di utilità.