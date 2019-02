Assaggio di primavera

Foto di repertorio (Fotogramma)

Un profondo vortice ciclonico posizionato tra mar Ionio e Grecia continuerà a condizionare oggi il tempo sulle regioni del Sud con nevicate fino a bassissima quota specie su Puglia, Basilicata, Campania e Calabria. Da domani il bel tempo tornerà protagonista con tanto sole su buona parte dei settori. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo confermano infatti una poderosa rimonta dell’Alta Pressione sull’Europa centro occidentale. Anche sull’Italia quindi ci aspettiamo una prevalenza di tempo stabile e soleggiato almeno fino a giovedì.

Vista l’origine della massa d’aria, aria mite atlantica e calda africana, le temperature sono previste in deciso aumento e comprese tra i 15 e i 20°C in particolare al Nord e sul versante tirrenico. Localmente si potranno anche superare i 20-22°C sulle pianure settentrionali e in Sardegna.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte che "un nuovo colpo di scena potrebbe giungere sul nostro Paese a partire da venerdì, inizio della primavera meteorologica, quando l'Anticiclone comincerà a perdere potenza, e si indebolirà; verrà ferito da un fronte depressionario di origine atlantica a cui sarà associata una perturbazione che colpirà con piogge e rovesci intensi principalmente il Nordest e poi nuovamente il Centrosud".