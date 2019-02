Ragazzi trascinati in mare da onda, ritrovati due corpi

Sono stati trovati e recuperati dalla guardia costiera di Catania i corpi di due dei tre ragazzi travolti da un’onda anomala ieri a Santa Maria la Scala, nel catanese a causa del maltempo. Dopo aver individuato questa mattina un primo cadavere, la Guardia costiera in tarda mattinata ha ritrovato Margherita Quattrocchi, 21 anni. Gli altri due caduti in mare sono il suo fidanzato Enrico Cordella, di 22 anni, e un loro amico, Lorenzo D'Agata di 27. Non è stato ancora resa nota l'identità del primo corpo recuperato.