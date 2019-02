Roma, pino cade in viale Mazzini: 2 feriti gravi

(Foto Adnkronos)

Due persone sono rimaste ferite questa mattina a causa della caduta di un albero a Viale Mazzini a Roma. L'albero, un grosso pino, precipitato all'altezza del civico 103, ha colpito tre auto. Il 118 ha soccorso due persone in codice rosso che sono state trasportate all'ospedale Santo Spirito e al Policlinico Umberto I.

"Ero su viale Mazzini quando ho visto l'albero venire giù all'improvviso. Mi sono salvato per miracolo", ha raccontato all'Adnkronos di un testimone che ha assistito alla caduta.

Nella caduta l'albero ha anche travolto un lampione. La strada nel tratto interessato dal crollo, all'altezza dell'incrocio con via Antonio Baiamonti, è chiusa al traffico e gli autobus vengono deviati. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e sono presenti anche Polizia, Carabinieri e Polizia municipale.

Le auto colpite dall'albero sono una Fiat Panda, una Citroen Xsara e una Fiat 600. I feriti, rispettivamente di 53 e 43 anni, sono due uomini: uno si trovava a bordo di un'auto, l'altro a piedi.

''Adesso abbiamo paura, gli alberi sono venuti giù come fossero fuscelli" dicono all'Adnkronos alcuni residenti del quartiere Prati. "Questo è un quartiere ad alto traffico sia di pedoni sia di auto, tra uffici giudiziari e studi legali", sottolinea un 70enne che lavora in uno studio proprio su viale Mazzini. "La zona più congestionata, soprattutto nelle ore della mattina, è quella tra piazzale Clodio, la Posta e il Tribunale di viale Giulio Cesare - aggiunge - La gente comincia ad avere paura per lo stato di cattiva manutenzione degli alberi".

"E' una strage di alberi in tutta la zona e ce ne sono tantissimi a rischio - dice un'altra signora - la Raggi deve intervenire". "A piazza delle Cinque Giornate - aggiunge - dove è caduto un albero qualche anno fa, c'è ancora la radice in mezzo al giardino, ma basta farsi un giro in zona per vedere qual è la situazione. Gli alberi sono in sofferenza, sono caduti come fossero fuscelli".