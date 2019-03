Meteo pazzo

(Fotogramma)

Tra pioggia e maniche corte, arriva il tempo pazzo per il fine settimana di Carnevale. L'anticiclone dal cuore primaverile sta per infatti per subire un attacco dal Nord Europa: un fronte instabile sarà quindi responsabile di un veloce peggioramento che condizionerà il tempo nel weekend. Il team del sito ilmeteo.it avvisa che già dal pomeriggio/sera di oggi sono attese le prime piogge su Marche, Abruzzo, basso Lazio in successiva estensione, nel corso della notte, anche a Campania, Basilicata, Puglia e settori tirrenici di Calabria e Sicilia.

Sabato mattina ultimi rovesci tra Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Non escludiamo la possibilità di qualche isolato temporale con grandine in particolare su Calabria e coste tirreniche della Sicilia. Dal pomeriggio migliorerà velocemente sui settori adriatici con prevalenza di cielo sereno, qualche nube in più invece ancora sulle regioni del Sud anche se con bassa probabilità di piogge. Sul resto del Paese invece tempo stabile e soleggiato con solo poche nubi di passaggio al Nord. Le temperature sono previste ancora al di sopra delle medie del periodo e comprese tra i 10°C e i 14°C al Centro Nord.

Antonio Sanò, direttore e fondatore de ilmeteo.it, informa che per quanto riguarda domenica prossima, la domenica di Carnevale, l’alta pressione si distenderà per bene su tutta l’Italia regalando una giornata con tanto sole ovunque e clima caldo (per il periodo). Ci aspettiamo infatti valori termici diffusamente oltre i 15°C al Centro Nord con punte massime prossime ai 20°C in Sardegna e Sicilia.