Roma, lancia sasso contro bus pieno di gente

Foto di repertorio (Fotogramma)

Ha lanciato un grosso sasso contro l'autobus 778 dell'Atac in transito su via Ciro il Grande, all'Eur. Un uomo di 53 anni, originario di Reggio Calabria ma residente a Roma, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del Nucleo Radiomobile per danneggiamento. Senza alcun motivo, come ha poi spiegato ai militari che lo hanno fermato dopo un inseguimento a piedi, ha mandato in frantumi un finestrino laterale del bus, in quel momento pieno, costringendo la vettura a interrompere il servizio.

Nessuno dei passeggeri a bordo è rimasto ferito ma il conducente è stato costretto a fermare la corsa.

Il 53enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, oltre che per danneggiamento.