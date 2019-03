Il momento dell'arresto di Di Lauro

E' finita nella sua Napoli, in un'abitazione di Chiaiano, in via Emilio Scaglione, a pochi chilometri dalla sua roccaforte di Secondigliano, la latitanza di Marco Di Lauro. E' qui che viene girato il video: di fronte a un portone piccolo e coperto da una folla di poliziotti e carabinieri, il superboss 'F4' dopo 14 anni viene restituito alla giustizia. Impassibile, esce tra gli applausi alle forze dell'ordine.