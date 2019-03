Il titolare del bar dei romanisti: "Nessuna aggressione"

Foto AdnKronos

di Silvia Mancinelli

"Da questa mattina ricevo telefonate di amici e clienti preoccupati. Ma il locale è intatto e io sto benissimo". Lo dice all'Adnkronos il titolare del bar H501 di via di Casal Bertone in merito al all'aggressione di giovedì notte, quando un tifoso romanista è stato colpito con una mazza da baseball nel locale, dopo aver tentato di sedare una rissa con un gruppo di ultras laziali. Protetto da un gruppo di ragazzi, l'uomo preferisce non pronunciarsi sul raid. "Se la polizia ha detto così, sarà così", si limita a commentare. Gli fa eco un altro dei tifosi presenti nel bar: "Sono pronto a smentire al funzionario di Polizia che sostiene che qui siano avvenuti gli scontri", dice.

Un murales giallo e rosso dall’altra parte della strada con la scritta ‘Diffidati H501 ultras Roma’ fa da sfondo a una strada che in queste ore si sta riempendo di persone arrivate a sostenere il titolare. Sulla strada sono tante le scritte come ‘Roma e basta’, ‘Diffidati Casal Bertone As Roma Casal Bertone’. La paura di eventuali ritorsioni o nuovi blitz in questo acceso pre derby è tanta e la paura di rilasciare dichiarazioni e mettere i fari sul bar è negli occhi di quanti preferiscono trincerarsi dietro il silenzio. In attesa di questa sera.