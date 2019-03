Uomo colpito con mazza da baseball è tifoso romanista

(Fotogramma)

E' un tifoso romanista l'uomo colpito alla testa con una mazza da baseball la sera del 28 febbraio scorso in un bar di via di Casal Bertone a Roma. Il 48enne, che non è proprietario del bar, è risultato sottoposto a Daspo. Sono in corso le indagini della Digos per identificare gli aggressori.

Secondo una prima ricostruzione, il 48enne che era all'interno del bar, è poi uscito fuori dal locale dove era in corso una rissa per sedare gli animi. Una volta rientrato è stato seguito da alcuni dei partecipanti alla lite che lo hanno colpito con la mazza da baseball.