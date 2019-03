Acqua dai binari del tram, l'ironia del cittadino romano

"Tutti che se lamentano de Roma, ma tu m'hai da di quale città al mondo c'ha le sorgenti d'acqua che sgorgano dai binari del tram". Perde una conduttura in via Flaminia e viale Pinturicchio, in zona Belle Arti a Roma, e per un cittadino a passeggio nel quartiere la perdita diventa l'occasione per ironizzare sullo stato della Capitale, già flagellata dal problema delle buche e dell'immondizia. "Acqua fresca, eh. Potabile, de Roma", scherza ancora il cittadino, che riprende e commenta la 'fontanella a sorpresa' apparsa sui binari del tram.