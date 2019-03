Caso Orlandi, richieste della famiglia all'esame del Vaticano

(Fotogramma/Ipa)

"La lettera della famiglia di Emanuela Orlandi è stata ricevuta dal cardinale Pietro Parolin, verranno ora studiate le richieste rivolte nella lettera". Lo ha sottolineato il portavoce vaticano 'ad interim', Alessandro Gisotti, replicando alle richieste avanzate dai famigliari di Emanuela Orlandi, la figlia del commesso vaticano di cui si sono perse le tracce dal giugno 1983.

Secondo la famiglia di Emanuela, come ha scritto il 'Corsera', in una tomba antica che si trova nel cimitero teutonico all’interno delle mura vaticane ci sarebbe la risposta al mistero collegato alla scomparsa di Emanuela. Alcune segnalazioni accrediterebbero l’ipotesi che il loculo nel cimitero teutonico in Vaticano possa custodire i resti della giovane. Ora la famiglia ha presentato formale istanza alla segreteria di Stato, in particolare al cardinale Pietro Parolin, per conoscere la storia di quel loculo, e per ottenerne l’apertura.