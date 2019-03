Satana e sette, l'allarme dell'esorcista

(AdnKronos)

Contro gli esorcisti improvvisati lancia l'allarme: "Fate attenzione". Il satanismo? "Servono norme per contrastarlo". Don Aldo Buonaiuto, prete esorcista, ospite ad 'AdnKronos Live' al Palazzo dell'Informazione parla a ruota libera di una serie di temi che vanno dal satanismo alla pedofilia, passando per le sette nate sul web, la prostituzione e i migranti.

"Ultimamente c'è una sorta di 'Salvinofobia', per cui bisogna mettere questo ministro in tutte le situazioni. Con il ministero dell'Interno collaboriamo per attuare i corridoi umanitari, ne abbiamo fatto uno dal Niger e uno dalla Libia" ha detto il sacerdote commentando le dichiarazioni del missionario Padre Alex Zanotelli che in un'intervista all'Adnkronos aveva criticato il responsabile del Viminale per le politiche sull'immigrazione, definendolo 'un genio malefico'. "L'impegno - ha rilevato don Buonaiuto, esponente della Comunità Papa Giovanni XXIII - è quello di dialogare con tutti e far sì che le istituzioni rispettino chiunque, a partire da chi è più povero e disagiato, per dare una risposta agli ultimi. Le polemiche le lasciamo fare agli altri, il nostro impegno è quello di soccorrere chi è nel bisogno".

Durante l'intervista, Buonaiuto ha commentato anche la polemica di Satana a Sanremo quando durante la gag di Virginia Raffaele si è sentito il nome del demonio, pronunciato ben cinque volte in diretta. "Abbiamo fatto una richiesta di chiarimento perché si potesse spiegare quel tipo di sketch dopo che molte persone ci scrivevano chiedendosi il motivo di quell'esternazione - ha detto - noi abbiamo semplicemente chiesto spiegazioni, a differenza di quello che hanno detto molti giornali, aspettavamo delle risposte".