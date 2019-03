Don Buonaiuto: "Intervista con Morgan Freeman per tv Usa"

Foto Adnkronos

Sacerdote esorcista sbarca negli Usa per una docu-intervista con una star del cinema americano, Morgan Freeman. Accade a don Aldo Buonaiuto, coordinatore del centro Antisette, esponente della Comunità papa Giovanni XXIII e direttore della rivista 'In Terris', che è stato contattato dal regista e attore americano per una intervista sul diavolo.

"Lì per lì ho pensato ad uno scherzo, una presa in giro. Perciò cestinai la domanda - dice don Buonaiuto intervenendo ad Adnkronos live -. Sollecitato dai miei superiori che si chiedevano come mai non rispondessi a Freeman, dopo qualche mese cominciammo ad avere contatti . A novembre scorso Freeman è venuto riservatamente". L'intervista andrà in onda domani negli Usa e poi in tutto il mondo con il National Geographic.